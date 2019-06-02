Здание загорелось в ночь на воскресенье в центре Москвы

В ночь на воскресенье, 2 июня, в центре Москвы загорелось одноэтажное здание. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили журналистам сотрудники пресс-службы столичного главка МЧС.

Данные о пожаре поступили в 01.29 по московскому времени. Инцидент произошел по адресу: улица Пятницкая, дом 26. Прибывшие на место пожарные установили, что пламя охватило кровлю здания на площади около 100 квадратных метров, передает РИА "Новости".