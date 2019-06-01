В Таиланде разбился рейсовый автобус, упав с горы

В субботу, 1 июня, стало известно, что в Таиланде автобус, следовавший из города Чиангмай в административный центр соседней провинции Пхре, сорвался с горной дороги и упал с 20-метровой высоты. Отмечается, что пострадало более 10-ти человек, пять получили тяжёлые травмы.

Согласно источнику авария произошла около 20.30 в пятницу (16.30 по московскому времени), - сообщает газета "Nation".

По словам водителя, транспортное средство подрезал легковой автомобиль. Он пытался предотвратить столкновение, но потерял управление и автобус упал вниз с горного склона.

В результате ДТП пострадали 17 человек. Все пострадавшие оперативно распределены по больницам.