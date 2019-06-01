На юге Москвы неизвестный выстрелил в женщину и скрылся

В правоохранительные органы поступило сообщение, что ночью 27 мая в Москве на Пролетарском проспекте неизвестный выстрелил в женщину. Отмечается, что злоумышленник скрылся с места происшествия.

"Накануне на Пролетарском проспекте неизвестный выстрелил в женщину 1975 года рождения из пока неустановленного оружия и скрылся. Потерпевшая смогла дойти до своего дома на Кантемировской улице, откуда ее забрала в больницу скорая помощь", - передаёт сообщение пресс-службы МВД ТАСС.

В ведомстве добавили, что женщине поставлен диагноз "проникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки". Уточняется, что потерпевшая нигде не работает.

По факту произошедшего инцидента возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".