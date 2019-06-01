В полиции рассказали подробности уголовного дела главы Раменского района

В правоохранительных органах рассказали о подробностях уголовного дела в отношении главы Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой. Отмечается, что Кулаков испытывал к женщине "личную неприязнь".

Глава Раменского района досрочно уволен со своего поста в связи с подозрением в убийстве любовницы

"По данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место, куда они отправились на машине жертвы, и там ее задушил", - передаёт слова источника РИА Новости.

Уточняется, что чиновник убил 39-летнюю женщину в ночь на 2 мая, после чего скрылся с места происшествия. Андрей Кулаков своей вины не признаёт.