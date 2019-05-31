На ребенка упала гранитная плита с мемориала воинам-освободителям под Ярославлем

На девятилетнего мальчика упала гранитная плита с мемориала воинам-освободителям в Гаврилов-Яме Ярославской области. Согласно последней информации источников, ребенок получил тяжелые травмы.

Мальчик был травмирован в минувший четверг, когда он залез на мемориал. В какой-то момент на ребенка упала гранитная плита, вследствие чего он получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Сначала пострадавший находился в больнице Гаврилов-Ямы, но впоследствии его перевезли в медучреждение в Ярославле, передает ТАСС. Решается вопрос о транспортировке мальчика в Москву.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".