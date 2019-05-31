В Уфе пять человек пострадали в ходе ДТП с автобусом

В результате автоаварии с участием автобуса в Уфе в пятницу, 31 мая, пострадали пять человек. Соответствующую информацию ранее предоставили сотрудники пресс-службы МВД по Башкирии.

Согласно последним данным, дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса случилось в Уфе на улице Орджоникидзе.

Как уточняет сегодня вечером ТАСС, транспортное средство, совершавшее рейс по 272 маршруту, врезалось в столб. В результате случившегося в больницу обратились пять из пятнадцати пассажиров автобуса. Устанавливаются все обстоятельства аварии.