Детей, чья мать ради их спасения бросилась под грузовик, направят к психологам

В пятницу, 31 мая, стало известно, что с детьми, мать которых ради их спасения бросилась под колеса грузовика, будут заниматься психологи. Об этом сообщила ранее детский омбудсмен Ольга Казанцева.

Происшествие случилось 24 мая на 95-м километре трассы Барнаул - Рубцовск. Из-за дыма от горящей травы на дороге столкнулись четыре машины. Водитель одного автомобиля вышла из салона и подошла к заднему сиденью, где находились ее дети. В это время к транспортному средству приблизилась фура, водитель которой, вероятно, не видел аварии из-за дыма, вследствие чего не снизил скорость. Чтобы привлечь внимание шофера и спасти своих детей, женщина выбежала грузовику наперерез. Она погибла на месте, а дети были доставлены в больницу.