Под Смоленском школьница утонула, спасая маленького мальчика

Происшествие случилось в минувшую среду, 29 мая, однако следствие сообщило о нем лишь сегодня. Известно, что на берегу реки Угра гуляли маленькие мальчики. В какой-то момент один из них упал в воду и начал тонуть. Школьница услышала крики и поспешила на помощь. Она вытолкнула ребенка к берегу, однако сама выбраться из воды не смогла.

Накануне тело девочки было найдено. Сотрудники СК в настоящий момент устанавливают все обстоятельства происшествия, передает РИА "Новости"