В Петербурге арестовали мать, бросившую в чужом доме маленькую дочь

В пятницу, 31 мая, стало известно, что в Санкт-Петербурге суд арестовал Диану Садовникову. Женщина обвиняется в том, что она намеренно бросила свою семимесячную дочь без еды в чужом частном доме.

В объединенной пресс-служба судов Северной столицы отметили, что Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданки 1998 года рождения по имени Диана Садовникова. Она будет находиться под арестом до 21 июля, уточняет ТАСС.

Молодую женщину обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", а также пункту "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Напомним, 21 мая, семимесячная девочка была найдена в частном арендованном доме без присмотра и еды. Малышку нашли родственники владельца жилплощади.