Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отреагировал на высказывание эксперта Межгосударственного авиационного комитета Владимира Кофмана о том, что причиной происшествия в аэропорту "Шереметьево" с "Суперджетом" стало "грубое приземление" авиалайнера. По его словам, делать такие выводы преждевременно, потому что расследование ещё не окончено, - сообщает kp.ru.

"Аэрофлот в очередной раз разъясняет, что в настоящее время ведется расследование причин катастрофы. Объективные результаты еще только предстоит получить комиссии МАК и следственным органам...любые заключения и выводы о причинах катастрофы, пусть даже и косвенные, недопустимы", - сказано в сообщении компании.

В организации отметили, что спекуляция любыми фактами усиливает напряжённость общественности, поэтому подобные комментарии в СМИ являются попыткой "манипуляции общественным мнением", что совершенно недопустимо в рамках расследования.