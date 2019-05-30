Мужчина поджег себя на лужайке у Белого дома

В Президентском парке на лужайке возле Белого дома мужчина совершил попытку самосожжения. Его схватили сотрудники службы охраны и, потушив огонь при помощи огнетушителей, передали медикам.

Инцидент произошел в среду, 29 мая. Мужчина, который продолжал прогуливаться по лужайке даже тогда, когда на нем горела одежда, был экстренно госпитализирован. Однако врачи не смогли его спасти.

Арнав Гупта, имя которого установили правоохранители, скончался от полученных травм в больнице Вашингтона вечером того же дня. Что стало причиной подобного поступка - пока установить не удалось.