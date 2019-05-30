СК: В Улан-Удэ из-за ветра перевернулся батут, пострадали дети

СК РФ принял решение возбудить уголовное дело в отношении инцидента, который произошёл в четверг, 30 мая, в Улан-Удэ. В столице Бурятии лопнул батут с прыгающими на нём детьми. Отмечается, что надувное устройство снесло порывом ветра, позже из него вышел воздух и дети оказались под обрушенной конструкцией.

"При осмотре конструкции зафиксировано, что батут крепился веревками к двум опорам, выполненным из автомобильных покрышек и бетона. Веревки оборваны", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в результате происшествия пострадали четверо детей. Всех отправили в больницу, один из них находится в реанимации с тяжёлыми травмами. Уточняется, что люди сначала пытались удержать батут, но попытка не увенчалась успехом.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей". Проводится оперативно-следственная проверка, устанавливается личность владельца и организатора аттракциона.