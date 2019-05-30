В Москве и Московской области были задержаны мошенники, которые под видом сотрудников коммунальных служб и представителей фирм по ремонту обманывали пенсионеров. Сотрудники Росгвардии и полиции поймали более 60 человек.

Отмечается, что злоумышленники под предлогом капремонта убеждали пенсионеров в необходимости замены труб водоснабжения и отопления по цене, в несколько раз превышающей реальную, - передаёт "МК" со ссылкой на МВД.

По данным ведомства, мошенники арендовали офисы в различных бизнес-центрах Москвы, Подмосковья и других регионов, в том числе Санкт - Петербурга. Уточняется, что совместно с "фирмами" работали специальные сантехники, которые производили замену труб.