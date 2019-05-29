В Вольске арестовали школьника, ударившего девочку топором
29 мая 2019, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Вольске Саратовской области арестовали 14-летнего подростка, который напал на 12-летнюю ученицу, ударив её по голове топором. Отмечается, что об аресте ходатайствовало следствие, его поддержала прокуратура.
Мальчика отправят под стражу на 2 месяца, ему выдвинуто обвинение в покушении на убийство малолетних общеопасным способом. Молодой человек свою вину не признаёт, - передаёт РИА Новости.
"Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни", - сказал школьник в суде.
Упоминалось, что подросток состоял на учёте психиатра.
Напомним, что происшествие произошло во вторник, 28 мая, в школе №4 в поселке Большевик в Вольске. Мальчик подложил под дверь одного из классов бутылку с зажигательной смесью, а позже ударил девочку топором по голове и попытался скрыться. Уточняется, что состояние школьницы стабилизировалось, однако все еще оценивается как средней степени тяжести.