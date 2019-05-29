В Вольске арестовали школьника, ударившего девочку топором

В Вольске Саратовской области арестовали 14-летнего подростка, который напал на 12-летнюю ученицу, ударив её по голове топором. Отмечается, что об аресте ходатайствовало следствие, его поддержала прокуратура.

Мальчика отправят под стражу на 2 месяца, ему выдвинуто обвинение в покушении на убийство малолетних общеопасным способом. Молодой человек свою вину не признаёт, - передаёт РИА Новости.

"Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни", - сказал школьник в суде.

Упоминалось, что подросток состоял на учёте психиатра.

Напомним, что происшествие произошло во вторник, 28 мая, в школе №4 в поселке Большевик в Вольске. Мальчик подложил под дверь одного из классов бутылку с зажигательной смесью, а позже ударил девочку топором по голове и попытался скрыться. Уточняется, что состояние школьницы стабилизировалось, однако все еще оценивается как средней степени тяжести.