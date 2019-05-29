В США женщина наказала мужчину за измену публично на улице города
29 мая 2019, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]
В Колумбии женщина решила публично унизить своего супруга за неверность. Она застукала мужчину в мотеле с другой девушкой и придумала жестокое наказание.
Отмечается, что супруг умолял простить его за проступок, на что женщина выдвинула ультиматум, либо он выполняет наказание, либо они разводятся. Мужчина согласился выполнить просьбу жены, - сообщает британский таблоид "The Sun".
Женщина провезла провинившегося супруга голым на крыше автомобиля по одной из улиц города.
Сотрудники полиции, прибывшие на место, где произошёл инцидент, выписали штраф обоим супругам и задержали мужчину за неподобающее поведение в общественном месте.