В США женщина наказала мужчину за измену публично на улице города

В Колумбии женщина решила публично унизить своего супруга за неверность. Она застукала мужчину в мотеле с другой девушкой и придумала жестокое наказание.

Отмечается, что супруг умолял простить его за проступок, на что женщина выдвинула ультиматум, либо он выполняет наказание, либо они разводятся. Мужчина согласился выполнить просьбу жены, - сообщает британский таблоид "The Sun".

Женщина провезла провинившегося супруга голым на крыше автомобиля по одной из улиц города.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, где произошёл инцидент, выписали штраф обоим супругам и задержали мужчину за неподобающее поведение в общественном месте.