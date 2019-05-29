Федеральная антимонопольная служба возбудила уголовное дело в отношении "Почты России" за запрет оплаты пересылки почтовых уведомлений почтовыми марками. По данным пресс-службы ведомства, подобные действия являются нарушением закона.

"ФАС усмотрела в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства..."Почта России" своим приказом ввело с января 2019 года ограничение по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами...", - передаёт сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что ранее ФАС выдала организации предупреждение об отмене данного ограничения.