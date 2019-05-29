//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия 13+

ФАС: В отношении "Почты России" возбуждено уголовное дело

29 мая 2019, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

ФАС: В отношении "Почты России" возбуждено уголовное дело
фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба возбудила уголовное дело в отношении "Почты России" за запрет оплаты пересылки почтовых уведомлений почтовыми марками. По данным пресс-службы ведомства, подобные действия являются нарушением закона.

"ФАС усмотрела в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства..."Почта России" своим приказом ввело с января 2019 года ограничение по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами...", - передаёт сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что ранее ФАС выдала организации предупреждение об отмене данного ограничения.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БА

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

"Не отрываться от людей помогает шаурма", - рекомендует Зеленский политикам

"Не отрываться от людей помогает шаурма", - рекомендует Зеленский политикам

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал политикам не отказываться от шаурмы. По мнению Зеленского, данное "блюдо" помогает быть поближе к народу и не позволит "забронзоветь".

//В мире

Россия провела в Москве переговоры конфликтующих сторон Афганистана

Россия провела в Москве переговоры конфликтующих сторон Афганистана

Россия уже не первый раз выступает в качестве посредника в переговорах между афганской политической оппозицией и движением "Талибан" (запрещено в России).

//Экономика

В "Транснефти" отреагировали на слова Силуанова о "косяках" в компании

В "Транснефти" отреагировали на слова Силуанова о "косяках" в компании

В среду, 29 мая, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов заявил, что считает неправильным, чтобы государство платило за "косяки" "Транснефти" из-за ситуации с поставкой загрязнённой нефти. На что советник президента компании Игорь Демин напомнил о забытых "косяках" Минфина.

//В мире

Власти Ирана заявили, что не намерены вести диалог с США в условиях давления

Власти Ирана заявили, что не намерены вести диалог с США в условиях давления

Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в среду, 29 мая, сделал важное заявление. По словам дипломата, страна не намерена вести переговоры с США в условиях давления.

//В мире

Стали известны потери армии Украины после ответной атаки бойцов ДНР в Донбассе

Стали известны потери армии Украины после ответной атаки бойцов ДНР в Донбассе

Киевские военные понесли потери после ответной атаки Народной милиции ДНР. Соответствующую информацию озвучил сегодня спикер оборонного ведомства самопровозглашенного государства Даниил Безсонов.

//Новости СМИ2

//Общество

Осторожно карта! Мошенники изобретают новые способы или как воруют деньги с пластиковых карт россиян

Осторожно карта! Мошенники изобретают новые способы или как воруют деньги с пластиковых карт россиян

Пластиковые карты – это очень удобно, но держатели карт всегда в зоне риска, потому что мошенники придумывают новые способы обмана. Итак, с какими способами мы можем столкнуться сегодня?

//В мире

Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась после двух недель работы

Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась после двух недель работы

Накануне стало известно, что няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась всего после двух недель работы. Согласно последней информации, молодые родители в настоящий момент вновь ищут помощницу.

//Шоу-бизнес

В сети появились фото и видео с празднования юбилея Анжелики Варум

В сети появились фото и видео с празднования юбилея Анжелики Варум

В сети появились фото и видео с празднования юбилея певицы Анжелики Варум. Артистке 26 мая исполнилось 50 лет. Праздновали в Подмосковье, в одном из ресторанов. Все было демократично.

//Общество

Актер Олег Меньшиков может лишиться квартиры в центре Москвы?

Актер Олег Меньшиков может лишиться квартиры в центре Москвы?

Известный актер и худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков несколько лет назад купил картиру в центре Москвы. Но может ее лишиться. В суд подала женщина - экс-жена продавца квартиры.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

СМИ: на могиле Юлии Началовой стал мироточить крест

СМИ: на могиле Юлии Началовой стал мироточить крест

Сотрудники Троекуровского кладбища, на котором расположена могила Юлии Началовой, скончавшейся около двух месяцев назад, рассказали, что дубовый крест на могиле певицы замироточил.

//Общество

Поддержать многодетные семьи можно без дополнительных выплат, считает Милонов

Поддержать многодетные семьи можно без дополнительных выплат, считает Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов негативно высказался об идеи ввести "отцовский капитал". По его мнению, вместо выплаты денег можно найти другие варианты помощи многодетным семьям.

//Общество

Cолнечное затмение доказало правильность теорий Эйнштейна и опровергло данные Ньютона

Cолнечное затмение доказало правильность теорий Эйнштейна и опровергло данные Ньютона

В 1919 году солнечное затмение навсегда изменило данные о космосе. Космическое событие доказало правильность теорий Энштейна и опровергло данные Ньютона.

//Происшествия

ФАС: В отношении "Почты России" возбуждено уголовное дело

ФАС: В отношении "Почты России" возбуждено уголовное дело

Федеральная антимонопольная служба возбудила уголовное дело в отношении "Почты России" за запрет оплаты пересылки почтовых уведомлений почтовыми марками. По данным пресс-службы ведомства, подобные действия являются нарушением закона.

//Общество

Мнение психолога: осознание смерти улучшает качество жизни

Мнение психолога: осознание смерти улучшает качество жизни

Американский психолог Джейсон Линдер пришёл к выводу, что осознание смерти может улучшать качество жизни. Это объясняется тем, что понимание ухода из жизни заставляет ее ценить и радоваться каждому новому дню.

//Наука

Российские космонавты готовятся к выходу в открытый космос

Российские космонавты готовятся к выходу в открытый космос

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, находящиеся на Международной космической станции, 29 мая совершат выход в открытый космос. Он продлится около шести часов.

//Шоу-бизнес

Светские львицы против инстамоделей. Ксения Собчак устроила батл юных красоток и элиты модных тусовок

Светские львицы против инстамоделей. Ксения Собчак устроила батл юных красоток и элиты модных тусовок

Батлы рэперов уже не так интересны как склока светский львиц и молоденьких инстамоделей, которые рвутся к красивой жизни. Они встречаются на одних и тех же модных мероприятиях и тайно ненавидят друг друга.

//В мире

В Одессе змея спряталась в машине и вылезла во время движения

В Одессе змея спряталась в машине и вылезла во время движения

Водитель автомобиля Lexus был сильно напуган, когда во время движения на него выползла змея. Об этом сообщают украинские СМИ.

//В мире

В Косове потребуют снять иммунитет с российского сотрудника ООН

В Косове потребуют снять иммунитет с российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявила, что потребует лишить иммунитета, ранее задержанного косовской полицией в ходе акции спецназа, сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.

//Общество

На Украине началась трансляция возвращения Саакашивили в Киев

На Украине началась трансляция возвращения Саакашивили в Киев

Украинские масс-медиа начали трансляцию скандалиста Саакашвили. Накануне Зеленский вернул экс-политику украинское гражданство.

//Общество

Мать вывела ребёнка из комы с помощью дезодоранта

Мать вывела ребёнка из комы с помощью дезодоранта

Стало известно, что в Великобритании матери удалось вывести 13-летнего сына из комы с помощью его любимого дезодоранта. Отмечается, что в феврале этого года мальчик отправился с друзьями кататься на лодке и чуть не погиб из-за неумения плавать.

//Армия

Чайка заявил о серьезных проблемах в российской авиации

Чайка заявил о серьезных проблемах в российской авиации

Генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме заявил, что катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли.

//Общество

Демографы: как нужно поддерживать многодетную семью

Демографы: как нужно поддерживать многодетную семью

Ввести в России еще одну субсидию для поддержки многодетной семьи предложила Общественная палата России. Как отмечают СМИ, за рождение третьего ребёнка в семье предложили выплачивать еще и «отцовский» капитал.

//Происшествия

В Мурманской области пропал мост через реку

В Мурманской области пропал мост через реку

Представитель местного УМВД Валерия Филиппова рассказала, что в Мурманской области произошло исчезновение моста через реку Умба. Об этом стало известно от жителей города поселка Коашва Апатитско-Кировского района, которые подали заявление в полицию.

//Общество

Волынец объяснила снятие дверей в туалете школы во время ЕГЭ в Пензенской области

Волынец объяснила снятие дверей в туалете школы во время ЕГЭ в Пензенской области

В школе города Заречный Пензенской области на время проведения единого государственного экзамена в туалетах сняли двери для того, чтобы выпускники не смогли списать. Школьники написали жалобы в соцсетях.

//Политика

В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии

В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал события в Австрии, спровоцировавшие отставку правительства, заверив, что эта ситуация не имеет к Москве никакого отношения.

//В мире

В Раду подали закон об импичменте президента

В Раду подали закон об импичменте президента

Депутат от блока Петра Порошенко в Верховной Раде подал законопроект, предусматривающий отставку Владимира Зеленского. Он уже зарегистрирован за номером 10339 от 20 мая 2019 года.

//Общество

А вы знаете, где сейчас ваши пенсионные деньги? В Пенсионном фонде раскрыли аферу с накоплениями полумиллиона россиян

А вы знаете, где сейчас ваши пенсионные деньги? В Пенсионном фонде раскрыли аферу с накоплениями полумиллиона россиян

Одно из самых крупных мошенничеств на пенсионном рынке за последние годы. Его жертвами стали сотни тысяч россиян, чьи накопления были переведены в негосударственные пенсионные фонды без их согласия.

//Новости партнеров

//Происшествия

Видео: на бывшем заводе Порошенко загорелось судно ВМС Украины

Видео: на бывшем заводе Порошенко загорелось судно ВМС Украины

На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, ранее принадлежавшем экс-президенту Украины Петру Порошенко, утром в среду произошел пожар на корабле, стоящем на ремонте.

//Спорт

Психолог Хигир: Глушакову разве что в провинцию ехать…

Психолог Хигир: Глушакову разве что в провинцию ехать…

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир высказал еженедельнику «Аргументы недели» свое мнение об уходе из «Спартака» Дениса Глушакова и о спартаковском тренере Олеге Кононове.

//Происшествия

В Чебоксарах во время ЕГЭ погибла школьница из-за проблем с сердцем

В Чебоксарах во время ЕГЭ погибла школьница из-за проблем с сердцем

В среду, 29 мая, в Чебоксарах во время сдачи ЕГЭ по математике на территории школы №38 погибла выпускница одиннадцатого класса. Отмечается, что ученица была инвалидом детства.

//Общество

Почётный адвокат: нужно наказывать матерей, бросивших детей в общественном месте, рублём

Почётный адвокат: нужно наказывать матерей, бросивших детей в общественном месте, рублём

Наказывать безответственных матерей, бросивших детей в общественном месте, рублём предложила Почётный адвокат России Людмила Айвар.

//В мире

Зеленский передал в Раду новый законопроект об импичменте

Зеленский передал в Раду новый законопроект об импичменте

В среду, 29 мая, полпред в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду законопроект, в котором указаны условия импичмента главы государства.

//Общество

Опубликован рейтинг самых востребованных в России профессий

Опубликован рейтинг самых востребованных в России профессий

В "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты накануне были опубликованы результаты опроса ВНИИ труда относительно самых востребованных профессий на территории РФ.

//Новости СМИ2

//В мире

Рижскую думу официально покинул ее председатель

Рижскую думу официально покинул ее председатель

Сегодня, 29 мая, Нил Ушаков официально покинул пост председателя Рижской думы. Г-н Ушаков поблагодарил своих избирателей, сделал селфи в бывшем кабинете и довольный покинул Рижскую думу. Все мысли экс-мэра теперь в Брюсселе. Сегодня с уверенность можно сказать, что закончилась эпоха Нила Ушакова.

//Общество

СМИ рассказали о самом почитаемом у россиян старце

СМИ рассказали о самом почитаемом у россиян старце

Самым почитаемым у россиян старцем СМИ назвали старца Илия - в миру Алексей Ноздрин. 87-летний схиархимандрит Илий является духовником патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

//Происшествия

Из горящей квартиры на юго-востоке Москвы спасли восемь человек

Из горящей квартиры на юго-востоке Москвы спасли восемь человек

Пожарным удалось спасти восемь человек из горящей квартиры в доме, расположенном на юго-востоке Москвы. Соответствующую информацию в среду, 29 мая, предоставил источник в экстренных службах.

//В мире

У Порошенко пропали секретные данные

У Порошенко пропали секретные данные

С уходом Порошенко из президентской администрации пропали сервера, на которых хранилась секретная информация. Скандал поднял новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Он выложил видео на своей фейсбук-страничке.

//В мире

У Латвии новый президент

У Латвии новый президент

Сегодня, 29 мая, на внеочередном заседании Сейма был избран новый президент Латвии. Им стал судья Суда ЕС Эгил Левитс. По итогам парламентского голосования новым президентом Латвии стал судья Суда ЕС Эгил Левитс. За него проголосовали 61 депутат из 93 возможных.

//В мире

МИД Германии назвал ключевое условие восстановления мира на Украине

МИД Германии назвал ключевое условие восстановления мира на Украине

Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар назвала ключевое условие восстановления мира на Украине. Немецкий дипломат отметила, что пять лет миллионы жителей Восточной Украины находятся в беде.

//Новости МирТесен

//В мире

В ополчении предсказали возможный ответ РФ в случае наступления Киева на Донбасс

В ополчении предсказали возможный ответ РФ в случае наступления Киева на Донбасс

В ополчении прокомментировали заявление экс-главы запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Дмитрия Яроша о том, что Украина сможет разгромить ДНР и ЛНР, если на их защиту не встанет Москва.

//Общество

Суд взыскал с крымской чиновницы 1,3 млн рублей за сокрытие реальных доходов

Суд взыскал с крымской чиновницы 1,3 млн рублей за сокрытие реальных доходов

Евпаторийский городской суд взыскал с главного специалиста администрации города 1,3 миллиона рублей, законность которых чиновница не смогла подтвердить

//Общество

Благодарности учителям от новых участников проекта "Скажи спасибо учителю"

Благодарности учителям от новых участников проекта "Скажи спасибо учителю"

"Аргументы недели" запустили народный проект - "Скажи спасибо учителю", призванный наполнить медиапространство словами благодарности нашим педагогам, труд которых сегодня, к сожалению, недооценивается.

//Происшествия

В Калмыкии учительница заклеила детям рты скотчем

В Калмыкии учительница заклеила детям рты скотчем

Сегодня стало известно, что в Калмыкии учительница этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты заклеила школьникам рты скотчем. Эти действия педагог совершила с целью поддержания дисциплины в классе.

//Спорт

11-кратная чемпионка мира по самбо Ирина Родина: «Для многих схватка со мной была как последний бой»

11-кратная чемпионка мира по самбо Ирина Родина: «Для многих схватка со мной была как последний бой»

Ирина Родина пришла в борьбу тринадцатилетней девчонкой – из любопытства. Поначалу про тренировки даже приходилось скрывать от родителей.

//Общество

В аэропорту Симферополя организуют развлекательные мероприятия: выставки, флешмобы, концерты

В аэропорту Симферополя организуют развлекательные мероприятия: выставки, флешмобы, концерты

И не только многофункциональная, но и большая – есть где развернуться и пассажирам, и певцам, и танцорам. По количеству развлекательных мероприятий, проводимых в аэропорту Симферополя, он может поставить еще один рекорд помимо рекорда по количеству пропущенных через свое чрево пассажиров.

//Общество

Москвичей предупредили о грозах с градом в ближайшие дни

Москвичей предупредили о грозах с градом в ближайшие дни

Жителей и гостей Москвы предупредили о грозах с градом в ближайшие дни. Соответствующую информацию днем в среду, 29 мая, предоставила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

//Шоу-бизнес

Оксана Федорова опубликовала архивное видео с конкурса "Мисс Вселенная - 2002"

Оксана Федорова опубликовала архивное видео с конкурса "Мисс Вселенная - 2002"

Телеведущая Оксана Федорова опубликовала на своей страничке в соцсети архивное видео с конкурса "Мисс Вселенная - 2002". Роковая брюнетка тогда стала победительницей, обогнав красоток из других стран.

//Общество

Генпрокурор Юрий Чайка после катастрофы "Суперджета" в Госдуме раскритиковал Росавиацию и Минтранс

Генпрокурор Юрий Чайка после катастрофы "Суперджета" в Госдуме раскритиковал Росавиацию и Минтранс

Юрий Чайка выступил сегодня в Госдуме по поводу серьезных проблем в российской авиации. Генпрокурор заявил, что катастрофа самолета "Суперджет" в аэропорту "Шереметьево" выявила серьезные недоработки.

//В мире

Три препятствия для остановки войны в Донбассе Зеленским обозначил политолог

Три препятствия для остановки войны в Донбассе Зеленским обозначил политолог

Существует три фактора, мешающие Владимиру Зеленскому приказать армии Украины прекратить огонь в Донбассе и остановить тем самым войну. Такой точки зрения придерживается киевский политолог Вадим Карасев.

//Общество

Чем грозит москвичам «адское пекло», и стоит ли ждать «пощады» от лета

Чем грозит москвичам «адское пекло», и стоит ли ждать «пощады» от лета

Столичный регион накрыла настоящая жара. Теперь людям, бесновавшимся при упоминании слова «тепло», явно не до смеха. Плавящийся асфальт, клубы сухой пыли и палящее солнце делают жизнь в мегаполисе просто невыносимой.

//Происшествия

Гражданина Южной Кореи избили в Новой Москве, мужчина в коме

Гражданина Южной Кореи избили в Новой Москве, мужчина в коме

Возле торгового центра "Саларис" в Новой Москве неизвестные избили гражданина Южной Кореи. Согласно данным осведомленного источника в правоохранительных органах столицы, пострадавший впал в кому.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Чья ты страна, Россия?
2

Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети»
3

25 июня некоторые российские торговые суда могут арестовать
4

Появилась видеозапись произвольной программы Алины Загитовой в Милане
5

В Верховной Раде озвучили «единственный путь» завершения войны на востоке Украины

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры