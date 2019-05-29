В Мурманской области пропал мост через реку

Представитель местного УМВД Валерия Филиппова рассказала, что в Мурманской области произошло исчезновение моста через реку Умба. Об этом стало известно от жителей города поселка Коашва Апатитско-Кировского района, которые подали заявление в полицию.

В социальных сетях региона появилась информация, что злоумышленники, скорее всего, разрушили центральный пролёт конструкции и разобрали её по частям. Отмечается, что ранее через мост проходила железнодорожная ветка, которая соединяла поселки Айкувен и Ловозеро и использовалась для вывоза концентрата редкоземельных металлов, позже её убрали, но пролёт моста оставался на месте.

"Пропавший мост много лет не использовался и на городском балансе не числится", - сообщили газете "РГ".

Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия, выясняется принадлежность моста конкретному лицу.