В Чебоксарах во время ЕГЭ погибла школьница из-за проблем с сердцем

В среду, 29 мая, в Чебоксарах во время сдачи ЕГЭ по математике на территории школы №38 погибла выпускница одиннадцатого класса. Отмечается, что ученица была инвалидом детства.

"Были проведены необходимые реанимационные мероприятия. К сожалению, девочку спасти не удалось....По предварительным данным, учащаяся страдала врожденным пороком сердца", - сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии РИА Новости.

В ведомстве добавили, что на экзамене дежурили врачи и было вызвано две бригады скорой помощи. Сотрудники медицинской службы оказали необходимую помощь девочке.

В настоящее время проводится служебная проверка для выяснения обстоятельств происшествия.