Из горящей квартиры на юго-востоке Москвы спасли восемь человек

Пожарным удалось спасти восемь человек из горящей квартиры в доме, расположенном на юго-востоке Москвы. Соответствующую информацию в среду, 29 мая, предоставил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме номер 7 улице Судакова. Загорелась квартира на третьем этаже. Из горящих помещений удалось оперативо вывести восемь человек.

Источник отметил, что пожарные в ходе борьбы с пламенем запросили допонительное количество помощи. В настоящий момент на месте работают сразу десять пожарных расчетов.

Как сообщает ТАСС, восемь спасенных граждан были переданы медикам.