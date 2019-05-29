В Крыму погиб ребенок, которого оставили одного в машине на склоне горы

В Крыму погиб ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле. Согласно последней информации министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова, машина самопроизвольно скатилась со склона.

Чрезвычайное происшествие случилось неподалеку от села Строгановка, расположенного под Симферополем. Ребенок 2014 года находился один в автомобиле на склоне горы Мурун-Кир. В ходе неуправляемого движения машина столкнулась с жилым строением и перевернулась.