Врачи рассказали о состоянии девочки, раненной топором в школе под Саратовом

В среду, 29 мая, появилась информация о состоянии девочки, которую накануне ударили по голове топором в одной из школ Вольска в Саратовской области. Данные предоставили в областном минздраве.

Согласно последней информации, состояние школьницы стабилизировалось, однако все еще оценивается как средней степени тяжести. Пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф отметила, что медицинская помощь пострадавшей оказывается в полном объеме. В больнице, где находится девочка, работают высококлассные специалисты, а также имеется необходимая диагностическая и лечебная база, передает РИА "Новости"

Накануне школьник пришел в учебное заведение и напал на одну из учениц. Впоследствии выяснилось, что подросток состоял на учете у психиатра.