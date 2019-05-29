В центре Москвы у посетителя кафе украли часы стоимостью 2 млн рублей

В кафе на улице Маши Порываевой в центре Москвы у посетителя украли дорогие часы. Представитель пресс-службы московской полиции в среду, 29 мая, сообщил, что аксессуар стоит около 2 миллионов рублей.

Инцидент произошел накануне вечером. Мужчина 1976 года рождения обратился в полицию с заявлением о краже часов. По словам москвича, предмет находился в его сумке. Он уточнил, что пропажу дорогостоящего аксессуара обнаружил лишь через несколько часов после посещения кафе.

Как сообщает сегодня утром ТАСС, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч 4. ст. 158 УК РФ "Мошенничество".