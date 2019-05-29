В Москве мужчину ранили шилом, пострадавший попал в реанимацию

На Солнцевском проспекте в Москве неизвестный напал на мужчину с шилом. Согласно последней информации ГУ МВД России по столице, человек получил серьезные ранения и был экстренно доставлен в больницу.

Происшествие случилось в минувший вторник, 28 мая. Установлено, что нападавший был в медицинской маске, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва". Мужчина получил колотые раны груди, живота и обеих рук. Сейчас он находится в реанимации.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что пострадавшего ранее из-за долгов преследовали коллекторы.