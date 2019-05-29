Врачи рассказали о состоянии мальчика, упавшего в коллектор с горячей водой в Хабаровске

Утром в среду, 29 мая, появилась информация о состоянии ребенка, который ранее провалился в коллектор с горячей водой в Хабаровске. Информацию предоставили сегодня сотрудники второй краевой больницы.

Представитель медучреждения отметил, что состояние здоровья мальчика врачи оценивают как тяжелое. Ребенок сейчас находится в реанимации, он в сознании. Уточняется, что медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавшему жизнь, передает РИА "Новости"

В минувший понедельник мальчик провалился в незакрытый люк коллектора и получил сильные ожоги. Возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".