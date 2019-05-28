На юге Москвы произошло массовое ДТП, пострадал велосипедист

Во вторник, 28 мая, в Москве на Варшавском шоссе в районе дома №2 столкнулись пять автомобилей. Отмечается, что в процессе аварии одна из машина сбила велосипедиста.

"В районе дома №2 по Варшавскому шоссе столкнулось пять легковых автомобилей с последующим наездом на велосипедиста. Пострадавших в автомобилях нет", - сообщили в пресс-службе ГИБДД РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что велосипедист с незначительными травмами отправлен в больницу.

На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия.