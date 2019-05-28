Жители Махачкалы устроили самосуд виновнице ДТП

Во вторник стало известно, что 43-летняя жительница Махачкалы перепутала педали и сбила четырёх человек на своём автомобиле. Очевидцы, возмущённые таким поведением, закидали транспортное средство камнями и чуть не покалечили её. Инцидент произошёл, в понедельник, 27 мая.

"направляясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарёва, допустила наезд на 4 пешеходов... Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - сказано в Instagram МВД.

Виновница ДТП рассказала, что перепутала педали газа и тормоза и наехала на трёх мужчин и женщину, стоявших на тротуаре. Отмечается, что двое мужчин 31 и 32 лет и 61-летняя женщина отправлены в больницу, а 25-летний юноша находится в реанимации.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом... правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Женщина находится под подпиской о невыезде.