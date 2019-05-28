В Башкирии автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие

В Башкирии в ходе ДТП пострадали три человека. Сообщается, что пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на 15-м километре трассы Аскарово-Альмухаметово-Сибай недалеко от деревни Равилово.

«По одной из версий, 48-летний местный житель за рулем ВАЗ-21099 при выезде на главную дорогу не уступил пассажирскому автобусу "Газель" и совершил с ним столкновение», - рассказали в ГИБДД Башкирии.

Пострадавшими оказались 60-летняя женщина и две девятилетних девочки, передаёт РИА Новости. Их доставили в больницу для проведения осмотра, после чего отпустили домой. Всего в салоне автобуса находилось шесть пассажиров.