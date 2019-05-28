В Волгограде произошло частичное разрушение двухэтажного дома

Во вторник, 28 мая, в мэрии Волгограда сообщили, что в доме №8 по улице Олимпийской в Красноармейском районе города частично обрушился двухэтажный дом. Отмечается, что на месте работают специалисты, в среду планируется начать восстановление дома управляющей компанией.

"Сегодня произошло разрушение старого дымохода, расположенного внутри межкомнатной стены. Конструктивные элементы здания не пострадали, угроза жизни и здоровью жильцов дома отсутствует", - сообщили в мэрии города РИА Новости.

В результате происшествия никто не пострадал, жильцам квартир, где проходил дымоход предоставят жильё на время восстановительных работ.