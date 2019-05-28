В Ульяновской области в поле разбился самодельный самолет, есть погибший
28 мая 2019, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 28 мая, около населенного пункта станция Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области упал легкомоторный самолет. По данным источника, погиб член экипажа.
В экстренной службе сообщили, что в поле упал и разбился самодельный легкомоторный самолёт.
"Между селом Бряндино и станцией Бряндино. Есть данные, что пилот погиб. Пассажиров не было", - сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района.
Отмечается, что погиб пилот - мужчина 1954 года рождения, который является создателем летательного аппарата. По данным приволжской транспортной прокуратуры, мужчина проводил испытания на заброшенном аэродроме недалеко от станции.
На месте работают сотрудники полиции и пожарных подразделений. Проводится проверка.