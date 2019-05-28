В Ульяновской области в поле разбился самодельный самолет, есть погибший

Во вторник, 28 мая, около населенного пункта станция Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области упал легкомоторный самолет. По данным источника, погиб член экипажа.

В экстренной службе сообщили, что в поле упал и разбился самодельный легкомоторный самолёт.

"Между селом Бряндино и станцией Бряндино. Есть данные, что пилот погиб. Пассажиров не было", - сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

Отмечается, что погиб пилот - мужчина 1954 года рождения, который является создателем летательного аппарата. По данным приволжской транспортной прокуратуры, мужчина проводил испытания на заброшенном аэродроме недалеко от станции.

На месте работают сотрудники полиции и пожарных подразделений. Проводится проверка.