В Томске был задержан криминальный авторитет, которого впервые арестовали по новой статье уголовного кодекса о лидерстве в преступной иерархии. Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, ужесточающий наказание криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ, в начале апреля.

Ранее об арестах по статье УК РФ "занятие высшего положения в преступной иерархии" в правоохранительных органах не сообщалось.

Отмечается, в задержании принимали участие сотрудники Росгвардии, при обыске у мужчины были обнаружены документы, которые являются доказательствами в расследовании, - передаёт РИА Новости.

Согласно источнику, личность мужчины не раскрывается, но он получил характеристику "вор в законе". Его арестовали на два месяца.

Напомним, что статья подразумевает срок лишения свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 5-ти миллионов рублей, условное наказание исключено. Освобождение от уголовной ответственности может быть предоставлено бывшим членам ОПГ, согласных сотрудничать со следствием.