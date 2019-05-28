Двое детей пропали под Костромой

Сегодня стало известно, что двое детей пропали в Костромской области. Согласно последней информации, десятилетний мальчик и девятилетняя девочка накануне вечером ушли гулять и не вернулись.

В региональном управление СК РФ отметили, что дети отправились на прогулку в городе Шарье, однако к назначенному времени домой не пришли.