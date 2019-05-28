В Хабаровске ребенок провалился в колодец с горячей водой

Во вторник, 28 мая, стало известно, что в Железнодорожном районе Хабаровска произошло страшное происшествие. Семилетний ребенок провалился в подземный коллектор, заполненный кипятком.

Согласно последней информации Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю, пострадавший выжил, однако получил серьезные ожоги. Мальчик был экстренно доставлен в медучреждение, где ему оказывают помощь врачи.

Как отмечает сегодня утром портал "Свободная пресса", в момент случившегося на колодце не было крышки. Впоследствии выяснилось, что этот подземный коллектор принадлежит управляющей компании. Следственные органы устанавливают, кто виновен в данном ЧП.