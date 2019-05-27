Заключенные устроили бунт в исправительной колонии в Одессе

В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 сегодня был подавлен бунт заключенных. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Причиной бунта, по информации украинских СМИ, стали "плохие условия содержания". При этом, по словам очевидцев, в ходе беспорядков как минимум пятнадцать человек из числа заключенных сумели сбежать.

Отмечается также, что ранения получили четыре сотрудника исправительного учреждения, их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Пятеро зачинщиков вывезены за пределы колонии. Заложники освобождены.