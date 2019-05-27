На юге Москвы змея заползла в автомобиль

В понедельник стало известно, что в столичном районе Царицыно змея заползла в автомобиль. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил источник в экстренных службах Москвы.

Инцидент произошел утром 27 мая на Луганской улице в столице. Очевидцы происшествия утверждают, что змея заползла в салон машины.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на информацию сотрудников Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России, рептилия оказалась обыкновенной медянкой, которая не представляет никакой опасности для людей.