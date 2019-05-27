В Москве мужчина украл у приятеля валюту на 6 млн рублей

В Москве 33-летний мужчина украл у своего знакомого валюту на сумму почти 6 миллионов рублей. Соответствующую информацию предоставил в понедельник начальник УИиОС ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

Согласно последним данным, аферист узнал, что его приятель планирует обменять иностранную валюту на рубли. Он предложил мужчине свою помощь и пообещал совершить обмен по очень выгодному курсу. Мошенник получил деньги в кафе на Краснодарской улице, после чего пропал.

К настоящему моменту злоумышленника удалось задержать. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, передает "Росбалт".