В Забайкалье пастух нечаянно спалил огромный кусок леса

В Забайкальском крае пастух решил развести костёр, чтобы приготовить еду, но в результате спалил несколько сотен гектаров лесного массива. Об инциденте рассказала официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

Волк сообщила, что пожар случился недалеко от села Урлук. Неосторожное обращение с огнём привело к гибели 600 гектаров леса, передаёт RT.

«Установлено, что 43-летний местный житель пас скот и в поле разжёг костёр, чтобы приготовить себе пищу. От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив», - рассказала она.

Известно, что задержанный мужчина не признал свою вину. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в адрес незадачливого пастуха.