Трое маленьких детей погибли при пожаре в Новосибирской области

В воскресенье, 26 мая, в одной из квартир частного дома в Новосибирской области в селе Вторая Петропавловка произошло возгорание. В результате пожара погибли трое маленьких детей.

"Около 20.00 (16.00 мск) 26 мая в одной из квартир двухквартирного жилого дома, ... произошел пожар. После тушения возгорания обнаружены тела трех малолетних детей возраста восемь месяцев, два и три года", - сказано в сообщении СК РФ, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что на место происшествие оперативно выехал следственная группа для проведения тщательной проверки, направленной на выяснение причины возгорания. Проводится допрос свидетелей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".