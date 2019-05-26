В аэропорту Петербурга самолёт совершил аварийную посадку

В воскресенье, 26 мая, в Санкт - Петербурге в аэропорту "Пулково" аварийно приземлился самолёт "Airbus A330", летевший из Пекина. Сообщение о срочной посадке поступило в диспетчерскую, когда экипаж выявил неисправность двигателя.

"При подходе на посадку в аэропорт "Пулково" экипаж рейса Пекин - Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки", - сообщили РИА Новости.

Уточняется, что экстренная посадка никак не повлияла на работу аэропорта и отправку других рейсов. Пассажиры высажены в штатном режиме.