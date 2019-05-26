В Оренбуржье женщина пострадала во время сильного пожала на складе

В воскресенье, 26 мая, в селе Кардаилово в Илекском районе Оренбуржья произошло возгорание в складском помещении на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Горели помещения, где хранится картофель. Отмечается, что ликвидация пожала заняла более 7 часов.

"К сожалению, имеется пострадавшая. В 17.22 объявлена полная ликвидация пожара... Женщина получила ожоги кистей", - сообщили в пресс-службе МЧС РИА Новости.

В ведомстве добавили, что женщина отправлена в больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас её жизни ничего не угрожает.