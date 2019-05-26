Женщина бросилась под грузовой автомобиль, чтобы спасти своих детей

В Алтайском крае женщина бросилась под грузовик, чтобы спасти жизнь своих детей. Инцидент произошёл в субботу, 25 мая.

В результате грузовая машина сбила женщину и врезалась впереди стоящий автомобиль, - сообщается в паблике "Инцидент-Барнаул".

Женщина погибла на месте, дети отправлены в больницу.

Отмечается, что на трассе Барнаул - Рубцовск накануне произошло столкновение нескольких автомобилей из-за дыма от горящей травы. Водителем одной из машин являлась эта женщина.

Она вышла из автомобиля, чтобы проверить детей, которые находились на заднем сидении. Согласно источнику, в этот момент к машине приближался грузовик, водитель которого не пытался снизить скорость. Женщина, чтобы привлечь его внимание, выбежала на встречу фуре и перекрала движение.