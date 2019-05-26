В Саратове столкнулись реанимационный автомобиль и легковушка, есть пострадавшие

В воскресенье, 26 мая, в Саратове на пересечении улиц Большая Горная и Университетская около трёх часов дня произошло столкновение реанимационного автомобиля скорой помощи и легковушки. Отмечается, что служебная машина ехала со спецсигналом на экстренный вызов к другому месту аварии.

"По предварительным данным, столкнулись автомобиль скорой помощи под управлением 54-летнего водителя и автомобиль под управлением 44-летнего...", - передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы ГИБДД.

В результате происшествия в больницу отправлены два сотрудника скорой помощи и женщина из легкового автомобиля. Уточняется, что состояние пострадавших не тяжёлое, им оказывается необходимая медпомощь.

По факту ДТП проводится тщательная проверка.