В Алтайском крае женщина погибла под колесами фуры, спасая своих детей. Соответствующую информацию днем в воскресенье, 26 мая, предоставили очевидцы страшного происшествия на трассе Барнаул – Рубцовск.

Согласно последней информации, происшествие случилось в минувшую пятницу. Из-за дыма от горящей травы на 95-м километре трассы столкнулись четыре машины. Водитель одного из автомобилей вышла из салона и подошла к заднему сиденью, где находились ее дети.