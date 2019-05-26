Один из выходов станции московского метро "Орехово" днем в воскресенье перекрыли из-за обнаруженного там подозрительного предмета. Согласно последней информации, речь идет о бесхозной сумке.

Как сообщает сегодня источник в правоохранительных органах столицы, в настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники полиции, а также кинологи со служебными собаками. Специалисты тщательно изучают найденный предмет и устанавливают, представляет ли он опасность.

Оцеплена часть северного вестибюля станции и платформы. Пассажиры могут входить через южный вестибюль. Метро в настоящий момент работает по графику, передает в воскресенье, 26 мая, ТАСС.