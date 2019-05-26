Строительный кран упал в Томске, пострадал один человек

В воскресенье в Томске упал строительный кран. Согласно последней информации областной поисково-спасательной службы, в результате случившегося пострадал водитель, находившийся в кабине.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, увидели, что при падении крана кабину придавило стрелой. В ходе случившегося водителю зажало ногу.

Спасателям удалось оперативно вытащить пострадавшего при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Как сообщает утром 26 мая ТАСС, мужчина был незамедлительно передан врачам "скорой помощи". Данных о его состоянии пока не поступало.