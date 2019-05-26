В здание Театра российской армии в Москве врезалась иномарка, погиб человек

В здание Театра российской армии в Москве врезался автомобиль. Согласно последней информации источников в столичном управлении Госавтоинспекции, в результате случившегося погиб один человек.

Уточняется, что иномарка по неустановленной причине совершила наезд на элемент здания Театра российской армии, передает утром в воскресенье, 26 мая, РИА "Новости"

Подчеркивается что еще четыре человека в ходе происшествия получили ранения. Данных о состоянии пострадавших к настоящему моменту не поступало. На месте случившегося работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии.