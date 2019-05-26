В ходе конфликта в Одинцове водитель такси устроил стрельбу

В подмосковном Одинцове в воскресенье произошла драка со стрельбой. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы ГУ МВД Подмосковья, в данном конфликте принимал участие водитель такси.

Уточняется, что в какой-то момент один из участников драки достал оружие и применил его по отношению к оппоненту, передает сегодня ТАСС.

Впоследствии выяснилось, что водитель такси выстрелил в другого человека из травматического оружия. В результате случившегося никто не пострадал. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства конфликта. Проводится проверка.