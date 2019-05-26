При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли трое детей

В деревне Скворцово Красноярского края при пожаре в жилом доме погибли трое детей и мужчина. Соответствующую информацию предоставили утром в воскресенье в региональном управлении МЧС России.

Трагедия произошла сегодня рано утром в четырехквартирном доме. Согласно последним данным осведомленных источников, жертвы возгорания не являются родственниками.

К настоящему моменту пожар в помещениях удалось полностью ликвидировать. На месте случившегося сейчас работают специалисты, которые устанавливают точные причины распространения пламени, сообщает в воскресенье, 26 мая, РИА "Новости".