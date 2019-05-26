Директор школы в Якутии попал в больницу после нападения

Директор школы села Чаранг в Якутии получил ранение и был экстренно доставлен в больницу. Как сообщает источник в пресс-службе МВД Якутии, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Происшествие случилось в ночь на субботу в селе Борогонцы Усть-Алданского района. На директора школы было совершено нападение. Согласно последним данным, он получил проникающее ножевое ранение. Как сообщает РИА "Новости" , ссылаясь на главврача центральной больницы Усть-Алданского района Анну Петрову, состояние пациента является стабильным, он может разговаривать.

Источники сообщают, что к нападению причастны несовершеннолетние. Инцидент якобы произошел на одной из центральных улиц Борогонцев, где мужчина пытался остановить группу подростков, которые избивали человека. Эти данные, однако, не являются подтвержденными.