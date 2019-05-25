СК: В Подмосковье девушка избила и покусала полицейского

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении 23-летней девушки, которая покусала и избила полицейского. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга.

Отмечается, что инцидент произошёл в среду, 22 мая.

"Предварительно установлено, что 22 мая 2019 года подозреваемая, находясь в отделе полиции г.о. Ивантеевка МУ МВД России "Пушкинское", применила насилие в отношении двух сотрудников полиции, находящихся при исполнении ими должностных обязанностей", - сказано в сообщении на сайте СК РФ.

В ведомстве уточняется, что девушка нанесла участковому несколько ушибов и укусов. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.