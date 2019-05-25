В Севастополе загорелся дельфинарий

В субботу, 25 мая, в Севастополе на набережной Корнилова загорелся дельфинарий, огонь уничтожил часть крыши и часть инфраструктуры дельфинария. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас возгорание полностью ликвидировано. Отмечается, что пожар площадью 110 квадратных метров произошёл около 8 часов утра, - сказано на сайте МЧС.

В спасательной службе уточнили, что все животные во время инцидента находились в воде, около 10-ти метров от очага возгорания. Двух дельфинов эвакуировали в отдельный водоём.

Больше всего пострадал соседний павильон, в котором продавалась сувенирная продукция.

По последним данным, на территории работают сотрудники полиции и следователи, проводится проверка, выясняется причина и обстоятельства произошедшего.